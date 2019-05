Un aiuto ad Anffas Primiero dopo i corsi con Luana, la ‘Business Coach’ primierotta

Primiero (Trento) – L’iniziativa è della ‘Business Coach’ primierotta, Luana Svaizer, che ha portato anche in valle le attività del suo Centro, nato a NordEst.

In seguito ad un importante appuntamento tenutosi nelle scorse settimane a Verona, con 80 donne imprenditrici e libere professioniste che hanno partecipato ad un corso sull’imprenditorialità e il marketing, è nata quindi l’idea di sostenere una importante realtà locale. Proprio per questo, molte delle partecipanti al corso organizzato in Veneto, hanno dato il loro contributo in solidarietà ad Anffas Trentino onlus, consegnato nei giorni scorsi.

La storia di Luana Svaizer: mamma, moglie, imprenditrice, scrittrice, Life & Business Coach. “Dopo molti anni passati da manager all’interno di una grande azienda – racconta Luana -, diventando da lì a poco mamma, mi sono concentrata su un’attività tutta mia. Sono partita da una cosa semplice, ho assunto mio marito e da poco anche una terza persona, in previsione di crescita e sviluppo, che è il nostro focus. La mia attività si rivolge ad un pubblico principalmente femminile e non perchè sia considerato da noi quello più bisognoso di una guida, anzi. Io sono fermamente convinta del potenziale, spesso sottovalutato, che una Donna in carriera abbia e, sopratutto, della capacità organizzativa che da sempre la contraddistingue. Sposo da sempre la filosofia della concretezza, sprono le donne a guadagnarsi la stima, la fiducia, la posizione lavorativa solo grazie alla propria determinazione, passione e impegno. Ecco, io mi propongo come principale sostenitrice della terza rivoluzione femminile, aiutandole a strutturare un business profittevole e ambizioso, guidandole passo dopo passo verso quella sicurezza non sempre scontata. In aprile, più di 30 donne, molte con le loro famiglie, hanno preso parte ad una settimana intensiva all’insegna del marketing e dello sviluppo del business presso Brunet Hotels di Primiero. Ognuna lavora per sviluppare la propria attività imprenditoriale, la propria passione o il proprio network. E’ una delle tappe chiave della Business Your Life Academy, che consideriamo una sorta di incubatole di impresa dove definire strategie di marketing, lavorare sulle campagne facebook e fornire strumenti tecnologici per promuoversi sia online che offline. Il primo passo per accedere a questo percorso formativo è partecipare all’evento che Luana tiene due volte all’anno: ad aprile e ad ottobre. Per info sui suoi corsi: www.luanafalloancheconme.it“