Ultimatum nazionale su A22, risposta Regione su Autostrada o gara

Ministero, auspichiamo risposta definitiva

NordEst – “L’accordo fin qui maturato con gli enti territoriali in merito all’affidamento in house della concessione della A22 è, per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non più trattabile, in considerazione del termine del 19 aprile fissato dall’Europa per trovare una soluzione e in considerazione di negoziati che si protraggono dal luglio scorso”. Lo si legge in una nota del Dicastero.

“Per questo al Cipe è stato chiesto di prendere atto dei contenuti dell’Accordo di cooperazione, così come trasmesso dal Mit alla Regione Trentino-Alto Adige il 3 aprile, e di acquisire entro il 10 una pronuncia definitiva da parte degli enti territoriali coinvolti sulla condivisione dell’accordo e del nuovo Pef.

Il Mit – prosegue la nota – continua ad auspicare di ricevere dalla Regione una risposta definitivamente positiva entro tale termine, così da approvare il progetto di una concessione in house al 100% entro il 19 aprile”, altrimenti “non rimarrebbe che avviare le procedure di gara”.