Ospedale di Feltre, fine lavori entro un anno. Nel 2016 da Primiero oltre 700 ricoveri e 1645 in Pronto Soccorso (FOTO)

Sono i dati presentati durante l’incontro tra la Comunità di Primiero e i vertici dell’Ospedale di Feltre, dopo il rinnovo della convenzione tra Provincia di Trento e Regione Veneto. Il direttore generale Rasi Caldogno conferma: “Preoccupazioni degli utenti svanite dopo l’avvio della nuova Ulss1 Dolomiti”

Primiero / Feltre - Nel 2016 sono stati 687 i ricoveri ordinari dei primierotti a Feltre, mentre 66 quelli registrati in day surgery, per un totale di 753. Le prestazioni ricondotte a regime ambulatoriale: 221, mentre le prestazioni ambulatoriali: 16.903.

Per quanto riguarda i dati del Pronto Soccorso, sono stati 1645 gli accessi da Primiero a Feltre in aumento rispetto agli anni scorsi, contro i 30.743 complessivi del Feltrino. Almeno 14 turisti hanno inoltre usufruito del servizio di dialisi per ospiti, con gradimento. La prospettiva dell’ospedale è di implementare il servizio in orario serale a favore delle zone turistiche e del Primiero in particolare.

Sono questi i dati presentati dal direttore della nuova Ulss1 Dolomiti, Adriano Rasi Caldogno durante l’incontro tenutosi mercoledì pomeriggio a Feltre, con il presidente della Comunità di Primiero, Roberto Pradel e la consigliera delegata Nadia Fonatan.

L’Accordo Trentino – Veneto

Durante l’incontro – che segue l’approvazione della convenzione tra Trentino e Veneto – , è stata sottolineata l’importanza dell’accordo, che da tempo regola i rapporti tra le due realtà. Soddisfazione è stata espressa sia dalla Comunità di Primiero che dai rappresentanti dell’Ospedale di Feltre per il rinnovo della convenzione che riesce a dare una riposta importante ai bisogni della popolazione locale ma anche a molti turisti. Tra le novità da segnalare, la gestione informatizzata delle cartelle cliniche anche per i medici di Primiero, ma anche la possibilità di usufruire di servizi offerti dall’Ospedale di Belluno.

Lavori ultimati entro i primi mesi del 2018

Particolarmente importante l’aspetto dedicato ai lavori all’interno dell’ospedale di Feltre, che entro il 2017 dovranno essere ultimati. Si tratta di un importante rinnovamento per la struttura sanitaria, che di recente ha anche installato una nuova TAC, tra le più moderne in Veneto. Secondo i vertici dell’oespedale feltrino, non cambierà quindi nulla per i pazienti, dopo la fusione tra Belluno e Feltre.

La nuova Ulss 1

L’Ulss 1 Dolomiti garantisce ai cittadini di Primiero l’accesso alle prestazioni esattamente con le procedure e le modalità previste per i propri assistiti. «Sostanzialmente, con la nuova convenzione e con l’Ulss Dolomiti, per i cittadini di Primiero non cambierà nulla se non il nome dell’azienda – spiega il direttore generale Adriano Rasi Caldogno - potranno continuare a far riferimento all’Ospedale di Feltre o, solo se lo desidereranno, alle altre strutture dell’Ulss Dolomiti».

La convenzione

Ha durata triennale con decorrenza 1° gennaio 2017 e sarà valida fino al 31 dicembre 2019. La continuità territoriale, unitamente a molteplici e giustificate ragioni storiche, culturali, ambientali hanno portato, nel corso degli anni, a consolidare l’Ospedale di Feltre come luogo di riferimento per i cittadini del Primiero per l’assistenza sanitaria.

Con la convenzione, gli assistiti del Primiero entrano a far parte a tutti gli effetti del bacino d’utenza della neonata Ulss 1 Dolomiti. Possono quindi continuare a far riferimento alle strutture dell’Ulss 1 per l’assistenza ospedaliera, la specialistica ambulatoriale, compresa l’emodialisi, il pronto soccorso, l’assistenza sanitaria e sociosanitaria di supporto alle attività territoriali rivolte a soggetti con dipendenza da sostanze e alcool, assistenza attraverso le cure palliative.

Il poliambulatorio di Primiero

I medici della Dolomiti continueranno a garantire le prestazioni nelle branche di interesse tra cui chirurgia generale, fisiatria, ginecologia, neurologia, oculistica, otorinolaringoiatria, ortopedia, cardiologia, odontostomatologia, ostetricia ginecologia per il consultorio e diagnostica con ecografo; le prestazioni pre e post ricovero e le attività di consulenza per l’assistenza domiciliare integrata – cure palliative. L’APSS di Trento e l’Ulss 1 Dolomiti stipuleranno a breve degli accordi specifici per disciplinare i dettagli delle modalità di erogazione delle prestazioni.

