Ulss1 Dolomiti: “Vaccinata la squadra dela Lazio ad Auronzo”

Posted on

A partire da lunedì 15 marzo il Trentino così come tutto il NordEst (tranne Bolzano) sono in zona rossa. Ok dal Governo a seconde case, anche in zona rossa e fuori regione NordEst – Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 e il dpcm 2 marzo 2021 hanno disposto l’applicazione di misure restrittive per il […]