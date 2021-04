Ulss1 Dolomiti, spostamento punto tamponi di Feltre ad Anzù: oltre 32.500 tamponi eseguiti

Lo spostamento ad Anzù da lunedì 12 aprile. Ecco l’attività svolta in questi mesi nel punto tamponi di Feltre, attivo alla Marangoni da ottobre 2020 ad oggi. Precedentemente il punto tamponi di Feltre era stato allestito ad agosto per i tamponi dei rientri dall’estero in Borgo Ruga. Il punto sull’attività sanitaria 2019/2020

NordEst – Da lunedì 12 aprile 2021 il punto tamponi di FELTRE è spostato ad ANZÙ – vicino al campo sportivo – Viale Santi Vittore e Corona,13 e sarà attivo dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30. Grazie al supporto dei volontari dell’US San Vittore, è stata allestita una struttura temporanea ad Anzù.

Si ricorda che possono accedere ai drive-in tamponi:

• persone con prescrizione di tampone (antigenico rapido o molecolare) del Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta – SENZA APPUNTAMENTO, esibendo all’ingresso impegnativa cartacea o dematerializzata anche in formato elettronico

• i soggetti inviati dall’unità di Crisi del Dipartimento di Prevenzione – SU INDICAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

• soggetti in rientro dall’estero secondo normativa.

I tamponi effettuati a Feltre

Dall’attivazione del punto tamponi all’ex Marangoni, il 16 ottobre 2020, ad oggi, sono stati eseguiti in totale oltre 32.500 tamponi, di cui 17.600 tamponi antigenici e 14.900 molecolari. Nelle ultime settimane, in media, vengono eseguiti circa 100 test antigenici e 80 molecolari al giorno.

Ulss1 Dolomit coglie l’occasione per ringraziare il team interforze della Difesa, la Polizia Locale del Comune di Feltre, le Volontarie della Croce Rossa Italiana, l’ANA di Feltre, i volontari che ogni mattina si sono occupati dell’apertura dei cancelli, le Associazioni di Protezione Civile e di Volontariato, tra cui i Carabinieri in congedo, per il costante e continuo supporto assicurato in questi mesi per il buon funzionamento del punto tamponi di Feltre. All’ex Marangoni (località Peschiera) rimane attivo il punto per le vaccinazioni che sarà gestito in collaborazione con il team della Difesa. Nelle ultime 24 ore è deceduta una donna covid positiva di anni 82 ricoverata a Belluno. Sono invece 47 i nuovi positivi su un totale di 963 attuali positivi nel Bellunese.

L’attività sanitaria in Ulss1 Dolomiti 2019/2020

(fonte Ulss1 Dolomiti)