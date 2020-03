Ulss1 Dolomiti, Smartphone per le aree di degenza Covid-19 per mettere in contatto virtuali i pazienti con le famiglie

In contatto virtuale con i propri cari anche in ore così difficili

Feltre/Belluno – Le aree di degenza Covid19 degli ospedali di Belluno e di Feltre sono state dotate anche di alcuni smartphone attraverso i quali i sanitari potranno aiutare i pazienti a mettersi in contatto con i propri cari virtualmente.

Dare la possibilità ai pazienti in isolamento, in particolare agli anziani, di poter dialogare con i propri affetti è una piccola cosa ma è un gesto di grande attenzione e umanità, in un momento di particolare difficoltà, per non

sentirsi soli e per tenere il fondamentale legame con le famiglie che non possono

fisicamente entrare nelle aree di degenza Covid19.