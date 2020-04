Ulss1 Dolomiti segnala il decesso di un 72enne non residente a Belluno e di un veneto di 69 anni

Queste sono le ultime comunicazioni ufficiali del’Ulss1 Dolomiti, relative ai decessi nella notte del 26 aprile. Nella settimana tra il 20 e il 27 aprile in Ulss1 Dolomiti sono nati però anche 24 bambini

Belluno – Nella notte del 26 aprile sono deceduti:

– un paziente COVID positivo di anni 69, ricoverato in Malattie Infettive COVID di Belluno e residente in Ulss Dolomiti

– un paziente COVID positivo di anni 72, ricoverato in Terapia Intensiva COVID di Belluno e NON residente in Ulss Dolomiti. Non è stata però ancora resa nota la residenza della persona deceduta. Per ora, ufficialmente nemmeno durante la conferenza stampa di lunedì pomeriggio, della Provincia di Trento, sono stati confermati decessi di trentini, nel vicino Bellunese.

Sono in corso gli accertamenti per stabile le cause dei decessi da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.

Le persone in isolamento

Attualmente le persone in isolamento domiciliare fiduciario sono 1.266. Persone che vengono quotidianamente contattate: le chiamate da inizio emergenza sono state oltre 50.800. È un lavoro immenso, spesso nascosto ma importantissimo, quello dei team del Dipartimento di Prevenzione che si sono occupati della sorveglianza attiva delle persone in isolamento, delle indagini epidemiologiche, delle risposte alle richieste di informazioni al numero aziendale dedicato e al numero per i rientranti dall’estero e della gestione della grande mole di dati epidemiologici.

Sono 5 gli operatori dedicati al numero aziendale per informazioni sul Covid 0437 514343, attivo dalle 8 alle 20; 3.270 le chiamate ricevute dal 29 febbraio al 26 aprile. Gli operatori telefonici per la sorveglianza attiva sono 12, con orario su due turni, dalle 8 alle 20, con il supporto della Protezione civile del Veneto (Ana e Alpini in ferma). Operatori che ogni giorno contattano le persone in isolamento e registrano eventuale febbre/sintomi, chiedono se hanno bisogno di assistenza psicologica, se hanno necessità di spesa alimentare o di farmaci e forniscono indicazioni circa le modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Aumentano i ricoveri

In provincia di Belluno sono 100 le persone ricoverate per coronavirus. Si tratta di Bellunesi e tra i ricoverati pesa l’alto numero dei contagiati dentro molte case di riposo della provincia. I ricoverati sono nei reparti Covid dell’ospedale San Martino di Belluno 44 persone, a cui si aggiungono 6 pazienti più gravi in terapia intensiva sempre al San Martino e altri 19 nell’area dell’ospedale San Martino classificata come ospedale di comunità; nell’ospedale di comunità di Agordo sono ricoverate oggi ben 31 persone (a Feltre nessuno, perché l’ospedale viene tenuto libero da pazienti malati Covid-19, come Pieve di Cadore).