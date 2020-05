Ospedale di Feltre: tutte le novità nei parcheggi dal 13 maggio

Accessi all’ospedale di Feltre, nuove regole

Feltre (Belluno) – Ecco tutte le novità relative ai parcheggi all’ospedale di Feltre, secondo quanto è stato comunicato dal Ulss1 Dolomiti. Il consueto parcheggio del Centro Prelievi sul retro del padiglione Gaggia è raggiungibile in auto dall’ingresso SUD attraverso la viabilità interna dell’ospedale creata ad hoc, in particolare per le persone anziane.

✅ Accesso SUD – nuovo ingresso

Ingresso pedonale e con veicoli (presidiato dalle 6.45 alle 20.00) per 👉 TUTTI I PADIGLIONI § padiglione DALLA PALMA § padiglione GUARNIERI § padiglione GAGGIA con Fisiatria e Centro Prelievi § padiglione GAGGIA LANTE con Dialisi § palazzina FUSARO (distretto) § HOSPICE § Obitorio 👉Il consueto parcheggio sul retro del padiglione Gaggia è raggiungibile in auto dall’ingresso SUD attraverso la viabilità interna dell’ospedale creata ad hoc. All’ingresso saranno verificati per tutti il motivo di accesso, la temperatura, l’uso della mascherina e l’igiene delle mani. ✅Accesso NORD (da via Bentivoglio) DALLE 6.30 SOLO per o dipendenti o fornitori ✅ Accesso SUD – portineria (accesso storico): accesso pedonale e con veicolo SOLO per o Pronto Soccorso o Pronto Soccorso COVID o Pronto Soccorso ostetrico e pediatrico o ambulatorio tamponi COVID Pertanto, da mercoledì 13 maggio, anche chi deve recarsi al Centro prelievi, alla Fisiatria, in Hospice, in Dialisi e in Palazzina Fusaro dovrà utilizzare il nuovo ingresso a SUD, da via Bagnols sur Ceze.

In breve

