Ulss1 Dolomiti, due nuovi decessi: ecco la situazione aggiornata nel Bellunese, videoconferenza 3 aprile

I positivi totali sono 499, attualmente positivi 452 e le persone in isolamento: 1349

Belluno – Ultimi aggiornamenti sui social con il direttore dell’Ulss1 Dolomiti, Adriano Rasi Caldogno, che in apertura si è detto vicino alle famiglie che hanno avuto dei lutti in questi giorni. Ecco di seguito i dati principali.

I nuovi decessi

Dopo i casi di giovedì, nella notte del 2 aprile è scomparso un paziente covid positivo di anni 94, ricoverato nell’ospedale di comunità di Agordo (area bassa intensità) residente in Ulss Dolomiti.

Nella mattinata del 3 aprile si registra la scomparsa di un paziente covid positivo di anni 81, ricoverato nella UO Pneumologia COVID Belluno (area media intensità) residente in Ulss Dolomiti. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dei decessi da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.

Ricoveri

Ospedali di comunità di Belluno 14 + Agordo 12 = 26 ricoverati

Area non critica: (Belluno 42 + Feltre 8)= 50

Terapia intensiva Belluno = 9

Tamponi effettuati: (al 2 aprile con varie ripetizioni) 7.426

4178 su dipendenti

981 tamponi nell’ambito delle case di riposo

Analisi Dipartimento di Prevenzione

dati 1.4.2020

percentuale popolazione infetta a belluno 0,23% contro Veneto 0,20%

infetti asintomatici 70,4% contro Veneto 64,2%

infetti in area non critica 15, 9 contro Veneto 17,8

infetti in Terapia intensiva 2,2% contro Veneto 3,6%

dimessi 8% contro Veneto 9,4%

decessi 3,5% contro Veneto 4,9