Ulss1 Dolomiti, in quindici giorni recuperate 4 mila visite

Dal 1 al 15 febbraio, con la graduale ripresa delle attività ambulatoriali, in Ulss Dolomiti sono state recuperate 4 mila delle oltre 15.500 prestazioni in attesa di appuntamento o sospese dal 7 novembre 2020

Belluno – Il recupero procede a diverse velocità in base alle discipline: molto personale di alcune specialità è ancora impegnato in attività legate all’emergenza covid. Si ricorda, infatti, che la pressione negli ospedali, seppur stabile, è ancora significativa con circa 60 pazienti covid in area sub intensiva, 20 negli ospedali di comunità e 5 in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore è deceduta una donna covid positiva ricoverata in Rianimazione a Belluno di anni 73.

Per favorire il recupero delle prestazioni, per alcune branche come la radiologia, sono state attivate anche agende in orario serale o festivo. Alcune specialità hanno già terminato il recupero delle visite sospese e il Centro Unico prenotazioni sta contattando gli utenti per fornire gli appuntamenti per le visite richieste ma non ancora fissate (galleggiamenti). Per altre, il recupero è più lento per l’impegno in area covid dei professionisti.

Si ricordano alcune indicazioni utili al cittadino:

Avevo una visita prenotata che mi è stata sospesa. Cosa deve fare?

Sarà il CUP (Centro Unico Prenotazioni) a contattare gli utenti, con gradualità, per fissare un nuovo appuntamento per le prestazioni ambulatoriali (visite ed esami) sospese nelle prossime settimane.

Ho chiamato il CUP per un appuntamento, mi hanno messo in lista d’attesa (galleggiamento). Cosa devo fare? Sarà sempre il CUP a contattare gli utenti con la data dell’appuntamento.

Devo prenotare una visita per la prima volta. Cosa devo fare? Da oggi sono prenotabili le prestazioni con qualsiasi priorità. Al momento gli sportelli fisici CUP restano chiusi. Il call center CUP 800 890 500 è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:00

Si ricorda che è possibile fissare un appuntamento telefonico col CUP via mail dal sito www.aulss1.veneto.it e scegliere l’orario in cui essere richiamati per una nuova prenotazione. Per prenotazioni in libera professione il numero è 0437 1849988.