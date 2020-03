Ulss1 Dolomiti: ecco la situazione aggiornata a venerdì 6 marzo negli Ospedali di Feltre, Agordo e Belluno

Ultimi aggiornamenti sanitari comunicati dalla direzione Ulss1 Dolomiti

Belluno – All’Ospedale di Feltre il Dipartimento chirurgico ha temporaneamente sospeso gli interventi in elezione, a scopo preventivo. Sono garantite tutte le urgenze. A scopo precauzionale, alcuni operatori sanitari sono stati avviati all’isolamento domiciliare, in seguito alla ricostruzione dei contatti stretti di un positivo Covid-19, pertanto si è resa necessaria la rimodulazione dell’attività. I primi tamponi effettuati sui 27 sanitari sono risultati tutti negativi.

Decisioni in merito alle modalità di ripresa dell’attività saranno prese dalla Direzione, in applicazione delle procedure vigenti, lunedì 9 marzo. Tutte le altre attività dell’ospedale di Feltre proseguono, con gli accorgimenti preventivi disciplinati dalla normativa.

La situazione ad Agordo

All’Ospedale di Agordo, In relazione alla positività di un tampone per infezione Covid-19, in data 05/03/2020, la Direzione Medica ha provveduto ad attivare il percorso previsto dalle norme nazionali e regionali, in concorso con la UOC di Malattie Infettive e con il SISP del Dipartimento di Prevenzione.

La riorganizzazione della attività dell’ospedale, in attesa dell’esito degli accertamenti (tamponi) effettuati sui dipendenti e sui pazienti, contatti stretti della persona positiva dipendente, ha previsto :

la sospensione dei ricoveri dal territorio o da altre strutture sanitarie per la Medicina/Lungodegenza/Ospedale di Comunità

la sospensione della attività ambulatoriale della Medicina

la sospensione della attività chirurgica –chirurgia generale e ortopedia –

La motivazione di quanto sopra è dovuta , per il punto 1 e 2 , alla possibilità di garantire l’assistenza alle sole persone già ricoverate e alla impossibilità di utilizzare i medici della Medicina per l’attività ambulatoriale.

La motivazione per il punto 3 è dovuta, oltre al criterio generale di precauzione nel limitare il numero di persone che accedono all’ospedale, alle potenziali necessità di consulenze internistiche che potrebbero emergere in pazienti chirurgici e che, in questo momento, non è possibile effettuare in sede. La sospensione temporanea sopra riportato prevede che i ricoveri e le prestazioni urgenti vengano garantiti dalla rete aziendale.

Tutte le altre attività proseguono e vengono erogate applicando la normativa vigente, ad esempio con distanza droplet, con il divieto di sosta degli accompagnatori nelle sale di attesa, con le raccomandazioni esposte per evitare la diffusione la diffusione da soggetti non sintomatici e sintomatici.

Detta riorganizzazione è stata posta in essere fino alle ore 8.00 di lunedì 09 marzo p.v.. con rivalutazione della situazione da parte della Direzione medica ospedaliera in accordo con la Direzione Aziendale.

Altri servizi

Tutte le attività degli altri ospedali e servizi dell’Ulss Dolomiti proseguono e vengono erogate applicando la normativa vigente come ad esempio la distanza droplet e il divieto per gli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione dei Pronto Soccorso, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.

Nei Centri Prelievi personale dedicato regola l’afflusso nelle sale di attesa per evitare sovraffollamenti. Inoltre, le Direzioni Mediche di Belluno e Feltre stanno predisponendo percorsi dedicati di triage nei pronto soccorsi per sospetti Covid-19 e organizzando posti letto aggiuntivi in via precauzionale. Infine, si è dato avvio all’attività in telelavoro per un dipendente, come previsto dal DPCM del 4 marzo 2020.