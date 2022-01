Ulss1 Dolomiti, da lunedì 10 gennaio tamponi su prenotazione

La decisione è stata presa per garantire un accesso ordinato delle persone che necessitano di questa prestazione, per ridurre i tempi di attesa ed evitare problemi di traffico

Feltre (Belluno) – L’attuale impegnativa fase epidemica sta determinando un enorme accesso ai 4 covid point dell’Ulss Dolomiti (Feltre, Belluno, Agordo, Tai di Cadore), con lunghi tempi di attesa per l’esecuzione del tampone e impatto sulla viabilità di contorno.



Per cercare di garantire un accesso ordinato delle persone che necessitano di questa prestazione, da lunedì 10 gennaio per eseguire un tampone diagnostico (molecolare o antigenico) prescritto con impegnativa dal medico curante è necessaria la prenotazione online. Per effettuare questa prenotazione:

accedere al sito www.aulss1

.veneto.it

cliccare su “sportello online”cliccare su “prenotazione tampone con impegnativa”

selezionare il tipo di tampone richiesto

scegliere la sede o l’orario disponibili e compilare i campi richiesti.

La prenotazione sarà confermata tramite mail o sms da esibire insieme all’impegnativa del curante all’accesso dei covid point. Non saranno consentiti accessi ai covid point a persone senza prenotazione. Rimane ad accesso libero il punto tamponi per bambini sintomatici attivo al covid point dell’ospedale di Belluno (area San Gervasio) il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 14 alle 16.