Ulss1 Dolomiti, Coronavirus: tra sabato e domenica muore paziente di 83 anni a Feltre

Terzo decesso al Santa Maria del Prato, ma non è stata resa nota la provenienza e il settimo in provincia di Belluno. In giornata cresciuti anche i contagiati che ora sono 245

Feltre (Belluno) – Nella notte tra il 21 e il 22 marzo 2020, un paziente COVID positivo di anni 83, ricoverato nell’area COVID di Feltre, è deceduto. Sono in corso gli accertamenti per stabile le cause del decesso da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.

Come nei giorni scorsi, è sospesa tutta l’attività chirurgica programmata per la quale è previsto il ricovero in terapia intensiva post operatoria ad eccezione degli interventi indifferibili in considerazione del quadro clinico dei pazienti, e in particolare nell’ambito della chirurgia oncologica tenendo conto della storia naturale della malattia e dei protocolli integrati con chemio e radioterapia adiuvante. Sono garantite le urgenze.

I servizi garantiti e i contatti dei vari servizi del Distretto 1 di Belluno e Distretto 2 di Feltre, del Dipartimento di Prevenzione e del Dipartimento Dipendenze sono consultabili nella home page del sito istituzionale www.aulss1.veneto.it

Numero totale tamponi effettuati per ricerca nCoV al 22 marzo 2020: 3.106

Persone residenti in Ulss Dolomiti in isolamento domiciliare fiduciario e sorveglianza attiva al 22 marzo 2020: 1.004

Luxottica chiude tutte le attività in Italia. In ottemperanza alle ultime indicazioni governative e dopo aver informato le organizzazioni sindacali, Luxottica ha comunicato la sospensione di tutte le attività italiane del Gruppo fino a nuova comunicazione. La decisione interessa gli stabilimenti di Agordo, Sedico e Cencenighe, Rovereto (TN), Pederobba (TV), Lauriano (TO), Silvi Marina (TE) e Città Sant’Angelo (PE).