Ulss1 Dolomiti, confermata negatività al coronavirus per due operai in fabbrica bellunese

Le ultime 24 ore non presentano nuove positività a Belluno

NordEst – Particolare rilievo assume, nell’ambito dell’ordinaria attività di sorveglianza sui pochi casi Covid positivi presenti in provincia, e sui soggetti in quarantena per motivi vari, la confermata negatività del tampone

dei due operatori di un’azienda del territorio con sospetto di positività evidenziato nell’ambito di ordinari controlli lavorativi.

Per essi si è quindi concluso l’isolamento domiciliare. I 14 loro contatti monitorati

fino ad oggi e sottoposti a tampone di controllo sono risultati negativi con conseguente disattivazione della quarantena.