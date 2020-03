Ulss1 Dolomiti: aumentano i casi positivi, ospedali riorganizzati. Al via raccolta fondi

Nella tarda serata di giovedì 12 marzo è arrivata un’ulteriore scorta di mascherine acquistate da Azienda Zero e distribuite nelle varie Ulss del Veneto. E’ iniziata la distribuzione aggiuntiva dei presidi di protezione individuale nelle varie UO dell’Ulss Dolomiti. “In queste giornate – spiega la Direzione – assai impegnative la Direzione è impegnata a tutto campo per potenziare i servizi a garantire della sicurezza dei dipendenti e dei cittadini e alla ricerca di nuovo personale per far fronte all’emergenza. Le questioni poste dalla parte sindacale, sicuramente importanti, sono state prese in carico e in evidenza, insieme alle altre contemporanee questioni prioritarie, e sarà data risposta quanto prima. L’attenzione alla tutela dei lavoratori è massima, le istanze poste sono legittime e si ribadisce che l’Azienda si è attivata su più fronti, sia per il reperimento dei dispositivi di sicurezza personale, notoriamente particolarmente difficile in questo momento”