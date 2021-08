Ulss1 Dolomiti, 6mila prestazioni ambulatoriali da recuperare entro dicembre: ecco il piano

Adottato il Piano operativo aziendale per il recupero delle liste di attesa per rispondere alle richieste di ricovero, di specialistica ambulatoriale e di screening non erogate nel periodo dell’emergenza covid

NordEst – Le prestazioni ambulatoriali da recuperare entro dicembre sono circa 6 mila. Tra gli screening oncologici, le prestazioni da recuperare sono poche perché sono stati mantenuti anche nel periodo dell’emergenza. Delle 520 mammografie di 1° livello da recuperare al 30 aprile, ne sono già state eseguite 380. In particolare, la radiologia, caratterizzata dall’uso di apparecchiature ad alta tecnologia, sarà operativa in orario serale e nei festivi .

Il Piano è stato elaborato tenendo conto dei criteri – generali e specifici – indicati nella D.G.R.V. n. 1061/2021, ponendo particolare attenzione: alle prestazioni traccianti; all’area della psichiatria/neuropsichiatria e del disagio psichico; alle prestazioni tempo-dipendenti; alle gestione dei pazienti post Covid-19.

Sono state, inoltre, considerate le azioni già intraprese o che si intendono intraprendere per favorire il ripristino dei livelli di produttività antecedenti l’epidemia, quali: la riorganizzazione – per quanto possibile – delle risorse umane interne a favore dell’attività di recupero delle prestazioni.

Una delle azioni intraprese è l’ampliamento dell’offerta erogativa con l’ estensione dell’orario di attività ambulatoriale, l’erogazione di prestazioni anche nei giorni prefestivi e festivi, oltre che nelle fasce pomeridiane e serali, compatibilmente con la disponibilità di risorse umane, e l’introduzione di modalità di erogazione dei controlli e di monitoraggio a distanza tramite l’utilizzo della telemedicina, almeno per alcune prestazioni specialistiche, e di presa in cario di pazienti cronici. Inoltre, saranno riviste le priorità delle prestazioni già richieste.

In breve

La Giunta Regionale del Veneto, su proposta dell’assessore alla Sanità ed ai Servizi Sociali, Manuela Lanzarin, ha approvato una delibera che apre la via ad una vasta operazione di investimenti in alcune aziende sanitarie della Regione. L’operazione, del valore complessivo di oltre 77.500.000 euro, è mirata all’acquisto o al rinnovo di dotazioni tecnologiche, all’acquisizione di servizi e alla ristrutturazione o realizzazione di immobili. Il documento prende atto dei pareri favorevoli alla congruità delle spese espressi, nell’ultima seduta, dalla Crite (Commissione regionale per gli investimenti tecnologici e in edilizia sociosanitaria), valutando ed approvando una serie di progetti presentati dalle aziende Ulss e ospedaliere che ricorreranno a varie forme di finanziamento. Con lo stesso provvedimento, la Giunta Regionale ha deliberato finanziamenti per 18.196.395,30 euro complessivi, a sostegno diretto di parte dei progetti. Per quanto riguarda l’Ulss Dolomiti, la CRITE ha espresso parere propedeutico all’approvazione da parte della Giunta per la predisposizione di una gara aperta telematica per un service della durata di 7 anni per la rete dei laboratori analisi aziendali che prevede la fornitura di apparecchiature sistemi diagnostici e dei lavori di adeguamento locali necessari sia a Belluno che a Feltre. Inoltre è stato espresso parere favorevole per l’acquisto di un importante numero di ecografi (14) oltre che ad alcune apparecchiature come un arco a C e piani in carbonio per consentire l’attività di chirurgia vascolare nei presidi di Belluno e Feltre.

Covid, il 66,8% dei bellunesi vaccinabili ha ricevuto il ciclo completo di vaccinazione. L’Ulss Dolomiti ricorda che è possibile prenotare la vaccinazione anti covid dal suo sito internet (www.aulss1.veneto.it) con ampi spazi prenotabili in tutte le sedi. Le dosi di vaccino anti covid somministrate nella Ulss Dolomiti sono state circa 250 mila. Il 75,4% della popolazione vaccinabile (pari a 137.471 persone) ha eseguito almeno una dose di vaccino, il 66,8% della popolazione vaccinabile ha ricevuto il ciclo completo di vaccinazione (media regionale 64,3%). L’Ulss Dolomiti ricorda che per le persone tra 12 e 25 anni è previsto l’accesso libero (senza prenotazione) nei punti vaccinali della stessa Ulss.