Ulss1 Dollomiti: “Gesti che scaldano il cuore”: da Primiero 6 carrozzine in dono per la dialisi di Feltre

Primiero/Feltre – “Giovedì mattina – informa in una nota Ulss1 Dolomiti – il signor Ivano Orsingher ha donato 6 carrozzine alla dialisi di Feltre in ricordo della cara mamma Mary Orler. La famiglia, residente a Primiero, ha voluto così ringraziare il reparto che si è preso cura con grande professionalità e umanità della mamma, nel lungo percorso di dialisi”.

L’emozione del ricordo è stata tanta: le relazioni che si creano con le persone assistite e i loro familiari, soprattutto in percorsi di cura come la dialisi, sviluppano legami forti e un ambiente familiare che contribuiscono al benessere durante le cure. E lasciano un buon ricordo.

La famiglia ha pensato di lasciare un gesto tangibile per confortare altri pazienti in dialisi durante il tragitto casa ospedale, donando 6 nuove carrozzine e non facendo mancare un dolce pensiero per medici, infermieri e operatori del reparto.