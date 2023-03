Ulss Dolomiti, presentati i nuovi primari degli Ospedali di Feltre, Agordo e Belluno

Posted on

La presidente di Emergency, Rossella Miccio: “Ha fatto di tutto per rendere il mondo migliore” NordEst (Adnkronos) – Gino Strada, fondatore di Emergency, è morto oggi all’età di 73 anni. “Amici, come avrete visto il mio papà non c’è più – ha scritto la figlia Cecilia Strada in un post su Facebook – Non posso […]