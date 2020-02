Ulss Dolomiti, Davide Pastorelli raccoglie il testimone di De Boni. Soppelsa posticipa pensione

Pastorelli a capo del dipartimento Centro di riferimento regionale per la chirurgia oncologica gastroenterologica

NordEst – Davide Pastorelli (nella foto), direttore della oncologia di Feltre, è stato nominato coordinatore del Dipartimento funzionale Centro di riferimento regionale per la chirurgia oncologica gastroenterologia dell’Ulss Dolomiti.

Raccoglie il testimone del dottor Michele De Boni, recentemente scomparso. Sono state avviate tempestivamente le procedure per la nuova nomina, conferita oggi dal Direttore Generale, sentito il Comitato di Dipartimento nelle scorse settimane, per dare continuità agli ambiziosi progetti intrapresi dal dott. De Boni.

Fanno parte del Dipartimento funzionale le unità operative complesse di Chirurgia Feltre, Gastroenterologia Feltre, Oncologia Feltre, Anatomia Paologia feltre, Ostetricia e ginecologia Feltre Otorinolaringoiatria Feltre Radiologia feltre, Anestesia Feltre, Cure palliative Belluno Medicina nucleare Belluno, Radioterapia, Chirurgia Belluno, Gastroenterologia Belluno, e le UOSD Terapia del dolore e Malattie infiammatorie croniche gastrointestinali.

La prima sfida

E’ quella di far dialogare le strutture afferenti al dipartimento, coinvolgerle nella progettualità aziendali, promuovere attività di ricerca a livello provinciale e soprattutto realizzare la condivisione delle strategie terapeutiche per i pazienti affetti da neoplasie del tratto gastroenterico in sostanza, l’applicazione dei PDTA deliberati dalla Regione del Veneto. Davide Pastorelli è direttore della Oncologia di Feltre dal febbraio 2016. Nato a Brindisi nel 1960, si è laureato in Medicina e chirurgia all’Università di Padova dove ha anche conseguito la specializzazione in Oncologia, nel 1993. Da oltre vent’anni si occupa dei tumori del tratto gastroenterico ed in particolare del pancreas, fegato, colon retto e dei tumori rari. Proviene da una consolidata esperienza di oltre 10 anni allo IOV di Padova, ed è il promotore dei Meeting Oncologici Dolomiti.

Soppelsa resta in servizio

Fabio Soppelsa, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss Dolomiti, ha differito di due mesi la data della pensione vista la particolare complessità della situazione legata alla diffusione del Coronavirus. Tra le misure straordinarie adottate dall’Ulss Dolomiti per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid- 19, infatti, la Direzione Generale ha chiesto al dottor Soppelsa di differire la data di risoluzione del rapporto di lavoro, nell’ambito delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e anche in considerazione dell’attuale organico medico del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e, in generale, del Dipartimento di Prevenzione.

La data di pensionamento, prevista per il 1° marzo 2010, quindi, è stata posticipata al 1° maggio 2020. Fabio Soppelsa rimane quindi fino a tale data direttore del Dipartimento di Prevenzione, del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e direttore ff dell’UOC Medicina legale. Le procedure per il conferimento del nuovo incarico di direttore del SISP era già stata avviate a dicembre 2019. Il bando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. I termini di presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura scadranno il 5 marzo 2020. Seguiranno i tempi tecnici per le prove concorsuali. Inoltre, nell’ambito del concorso indetto da Azienda Zero per medici per il SISP, l’ulss Dolomiti ha due posti a tempo indeterminato, in sostituzione di altrettante cessazioni avvenute nei scorsi mesi.