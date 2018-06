Ulss Dolomiti, Concorso a tempo indeterminato per 10 infermieri

Connect on Linked in

A breve la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Feltre (Belluno) – Al via un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di infermieri, in collaborazione con le Ulss della provincia di Vicenza. Le graduatorie a disposizione delle Ulss del Veneto per la copertura di posti di infermieri sono esaurite, quindi, è stato indetto un concorso per garantire il turn over del personale infermieristico cessato o che cesserà dal servizio.

L’Ulss Dolomiti ha fatto squadra con l’Ulss 7 Pedemontana e l’Ulsss 8 Berica al fine di organizzare un unico concorso che darà come esito 3 graduatorie distinte, una per ciascuna Azienda. Ogni candidato, infatti, dovrà esprimere già nella domanda in quale Azienda intenderà lavorare. Per l’Ulss Dolomiti sono a disposizione 10 posti. La graduatoria di esito del concorso potrà poi essere utilizzata per l’assunzione di altri professionisti, in base alle necessità e alle autorizzazioni regionali.

Il bando di concorso sarà a breve pubblicato in Gazzetta Ufficiale e, in seguito, saranno date le indicazioni circa la presentazione delle domande. Intanto, è disponibile nell’albo on line dell’Ulss 7 Pedemontana (www.aulss7.veneto.it) la deliberazione 673 del 15 giugno 2018 che indice il concorso.

«Considerata la carenza di graduatorie, abbiamo fatto un accordo con le Ulss Vicentine per lo svolgimento in comune del concorso per infermieri al fine di rendere l’azione amministrativa e adeguata», spiega il direttore generale Adriano Rasi Caldogno.

«Le graduatorie saranno distinte e finalizzate al specifico territorio. L’infermiere è una figura sempre più centrale nel team di cura e valorizzata per le specifiche competenze sanitarie e assistenziali e per l’importante ruolo che svolge in relazione anche al rapporto umano con la persona assistita».