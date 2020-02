Ulss 1 Dolomiti, via libera dalla Regione Veneto ad un finanziamento di 1,6 milioni per nuove apparecchiature

Risonanza magnetica, agiografo cardiologico per Belluno e mammografi per Agordo e Pieve

NordEst – Nuova Risonanza Magnetica da 1,5 tesla, un angiografo cardiologico e 2 mammografi. La Giunta regionale del Veneto ha dato il via libera a una maxi operazione di investimenti in tutte le Ullss e Aziende Ospedaliere. Il finanziamento per l’Ulss Dolomiti sarà di 1 milione e 626 mila euro.

Dopo gli importanti investimenti sulle diagnostiche di Agordo, la TAC di Pieve di Cadore installata nel 2015 e il completo rinnovo della unità operativa di Radiologia di Feltre, proseguono gli investimenti per l’innovazione del parco macchine dell’Ulss Dolomiti con queste attrezzature destinate all’ospedale di Belluno.

La Giunta regionale, infatti, ha approvato le proposte fatte alla Commissione Regionale per gli Investimenti dall’Ulss Dolomiti. Si tratta di: Risonanza magnetica da 1,5 tesla per la Radiologia di Belluno (valore 750 mila euro);

Angiografo cardiologico per Belluno (valore 575 mila euro), 2 mammografi per Agordo e Pieve di Cadore (valore 301 mila euro).

La Risonanza e l’angiografo sostituiranno le attuali macchine che hanno circa 10 anni. Le nuove attrezzature consentiranno innovazioni in diagnostica. In particolare l’angiografo cardiologico sarà un ulteriore potenziamento dell’attività di emodinamica già punto di forza del San Martino. Importante anche l’arrivo dei mammografi per Agordo e Pieve di Cadore. I mammografi saranno installati già nel 2020. Per le altre attrezzature sarà indetta a breve la gara regionale.

La consegna è prevista per il 2021.