Ulss 1 Dolomiti, Richiesta e ritiro cartelle cliniche più facile al Cup/Cassa cassa o via mail

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Da lunedì 17 giugno sarà più semplice avere copia della documentazione sanitaria

Feltre (Belluno) – Da lunedì 17 giugno sarà più facile richiedere e ritirare copia della documentazione sanitaria all’ospedale di Feltre. Per favorire l’umanizzazione e facilitare l’accesso sia in termini di ampliamento dell’orario che di raggiungibilità del servizio, la richiesta e il ritiro della documentazione sanitaria sarà possibile al Cup/cassa, situato nel nuovo ingresso dell’ospedale di

Feltre, dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 17.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00. Inoltre, è possibile richiedere la documentazione anche via mail.

Il cittadino può richiedere copia autenticata di:

 cartella clinica

 documentazione radiologica

 documentazione ambulatoriale

 certificato di degenza

 documentazione di pronto soccorso

La documentazione sanitaria può essere richiesta da:

 l’interessato (munito di documento di identità)

 una persona delegata con delega firmata dall’interessato, copia di documento di identità

dell’interessato e proprio documento di identità

 gli eredi legittimi con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

 il genitore o esercente la podestà parentale di minore, con dichiarazione

La documentazione può essere richiesta:

o al CUP/Cassa, nel nuovo ingresso dell’ospedale, dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 17.00,

sabato dalle 8.00 alle 12.00

 via mail con copia di carta d’identità all’indirizzo cartellecliniche.fe@aulss1.veneto.it

I moduli necessari per la richiesta sono disponibili al CUP/Cassa o nel sito dell’azienda www.aulss1.veneto.it – Ospedale di Feltre – richiesta cartelle cliniche

La copia autenticata della documentazione richiesta si ritira al CUP/Cassa (nuovo ingresso), previo pagamento dell’importo dovuto secondo la tariffa in vigore, entro il termine massimo di

30 giorni dalla richiesta. La documentazione può anche essere spedita in contrassegno previa comunicazione all’atto della richiesta.