Ulss 1 Dolomiti, dal 1° giugno 2020 è necessaria la prenotazione per accedere ai Centri prelievo

Dal primo giugno 2020 prelievi senza fila all’Ulss Dolomiti

Belluno – Per accedere ai Laboratorio analisi e Centri Prelievi ospedalieri dell’Ulss Dolomiti sarà necessaria la prenotazione del proprio turno. In questo modo, il cittadino risparmierà tempo e troverà un ambiente ancor più sicuro, con un flusso contingentato di persone. Si potrà prenotare, secondo la disponibilità dei posti, o annullare la prenotazione del turno senza addebito fino alla mattina stessa. Per i punti prelievo territoriali (distretti) sono mantenute le consuete modalità di accesso.

Ecco come fare per prenotare ai centri prelievo ospedalieri:

Per i Centri Prelievo di Belluno, Feltre, Pieve di Cadore

Prenotazione online:

Vada sul sito internet istituzionale www. aulss1.veneto.it Selezioni “Sportello online” Selezioni“Prenotazione Laboratorio Analisi” nel Distretto di interesse (Belluno o Feltre) Nella pagina di presentazione del Servizio selezioni “Prenota cliccando qui” → selezioni la sede → selezioni il servizio “Prelievi Prenotazione On Line” Scelga il giorno e l’ora della prestazione Stampi o salvi nel telefono il codice QR inviato per mail al termine della prenotazione.

Il giorno dell’appuntamento:

Si presenti al Centro Prelievi circa 10 minuti prima dell’orario di appuntamento all’ingresso troverà un distributore di biglietti: esibisca il codice QR rilasciato al termine della prenotazione oppure inserisca la sua tessera sanitaria TEAM Le sarà rilasciato un numero con cui si sarà chiamato prima in segreteria/ufficio cassa e poi in ambulatorio.

Per un eventuale annullo basta cliccare su un link inviato via mail al momento della prenotazione.

OPPURE

Prenotazioni telefoniche

Contatti il CUP al n. verde 800 890 500 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00

al n. verde 800 890 500 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00 Le saranno comunicate data e ora in cui ci si dovrà presentare al Centro Prelievi.

Il giorno dell’appuntamento :

Si presenti al Centro Prelievi circa 10 minuti prima dell’orario di appuntamento All’ingresso troverà un distributore di biglietti: inserisca la sua tessera sanitaria TEAM Le sarà rilasciato un numero con cui si sarà chiamato prima in segreteria/ufficio cassa e poi in ambulatorio.

ATTENZIONE: PER EVITARE ASSEMBRAMENTI SI CHIEDE LA MASSIMA PUNTUALITÀ

ritardi superiori ai 10 minuti rispetto l’orario previsto dalla prenotazione comportano la necessità di una nuova prenotazione

Punti Prelievo di Agordo, Auronzo di Cadore, Cortina d’Ampezzo e Lamon,

SOLO Prenotazioni telefoniche

Contatti il CUP al n. verde 800 890 500 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00

Le sarà comunicata data e ora in cui ci si dovrà presentare nei Laboratori o al Centro Prelievi.

Il giorno dell’appuntamento :

Si presenti al Centro Prelievi all’ora prestabilita per l’appuntamento

Si raccomanda la massima puntualità per evitare il formarsi di code in attesa.

Accesso Libero (Belluno, Feltre, Pieve di Cadore)

Per i seguenti esami è previsto l’accesso senza prenotazione selezionando l’apposito pulsante al distributore di biglietti all’ingresso:

Centro prelievi di BELLUNO

Consegna Campioni ed Esami Urgenti dal lunedì al sabato dalle 7.10 alle 10.00

esami per valutazione della terapia anticoagulante (INR), in alternativa alla prenotazione – dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 11.00

Raccolta di urina e capelli sulla base di una lista programmata dalla Commissione Patenti – martedì dalle 10.15 alle 12.00

Centro prelievi di FELTRE

Consegna Campioni ed Esami Urgenti dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 09.30

Centro prelievi di PIEVE DI CADORE:

Consegna Campioni ed Esami Urgenti dal lunedì al venerdì 7.00 – 09.30

esami per valutazione della terapia anticoagulante (INR), in alternativa alla prenotazione dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 10.30.

Esami con prenotazione diretta in Laboratorio

Per alcune prestazioni è necessario provvedere alla prenotazione telefonica direttamente presso i laboratori:

Belluno

Al numero 0437-516234 dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 16.30 e il sabato dalle 10.30 alle 12.00:

esami funzionali (curve da carico di glucosio, esami in orto e clinostatismo; prolattina seriata); tamponi vaginali, uretrali, spermiogramma, raschiati ungueali;



Feltre

Al n. 0439-883252 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 15.00 e il sabato dalle 10.00 alle 12.00:

esami funzionali (curve da carico di glucosio, crioglobuline); tamponi vaginali, uretrali, spermiogramma, raschiati ungueali.



N.B. Le suddette prestazioni vengono effettuate direttamente presso il Laboratorio Analisi e non al Centro Prelievi.

Pieve di Cadore

Al n. 0435-341213 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00:

– esami funzionali (curve da carico di glucosio, esami in orto e clinostatismo; prolattina seriata).

Agordo

Al n. 0437-645219 dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00:

– esami funzionali (curve da carico di glucosio, esami in orto e clinostatismo; prolattina seriata).

Il personale delle Segreterie indicherà giorno e modalità con cui presentarsi all’appuntamento.

Esami non effettuati il sabato in tutti i laboratori

Calprotectina, CDT, Crioglobuline, Cromogranina, Curva Glicemica, Elastasi Fecale, Jack 2, Gastropanel, Metaemoglobina, Quantiferon (solo dal lunedì al giovedì, no prefestivi), Resistenze Osmotiche, Tempo di Emorragia, Tipizzazione Linfocitaria.