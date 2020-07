Ufficio postale di Canal San Bovo ancora chiuso per “aggiornamenti tecnici” venerdì 3 luglio: disagi per molti utenti

Numerose segnalazioni di disservizi da parte dei residenti costretti a recarsi negli uffici di Primiero

Canal San Bovo (Trento) – Continuano i disservizi di Poste italiane negli uffici della Comunità di Primiero. Venerdì mattina 3 luglio, è successo ancora una volta nella valle del Vanoi, a Canal San Bovo, dove l’unico ufficio operativo in giornata in valle, era chiuso, con esposto il solito cartello che indicava “aggiornamenti tecnici”.

E’ nota però a tutti la situazione locale di carenza di personale, che nei mesi scorsi aveva creato disagi anche a Fiera di Primiero. Da tempo, prima ancora dell’emergenza Covid-19, vengono segnalati disservizi, evidenziati anche da sindaci e consiglieri provinciali.

Mancano dipendenti per coprire la zona e gli attuali addetti sono costretti a impegnative trasferte su più ufficim con notevoli disagi per la popolazione, che spesso trova lo sportello locale chiuso.

Venerdì mattina per fare un esempio concreto, un anziano del Vanoi, si è dovuto recare a Imèr per poter effettuare alcune normali operazioni, costretto a farsi accompagnare in auto fuori valle, perchè la sede locale delle poste era chiusa.