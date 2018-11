Ue, Il Governo tira dritto sulla Legge di Bilancio. Monito Fmi all’Italia, Maggioranza battuta su condono Ischia

Connect on Linked in

Salvini anticipa la risposta dell’Italia dopo la bocciatura dell’Ue ai conti della legge di Bilancio. A Palazzo Chigi prima un vertice dei leader e poi un Cdm per mettere nero su bianco la missiva che sarà firmata da Tria. Monito del Fmi all’Italia su pil, pensioni, debito e spread. Merkel: ‘Serve soluzione’

Roma (Adnkronos) – La manovra “non cambia, i saldi resteranno invariati”. Ma sono state “messe più risorse sul dissesto idrogeologico”. A quanto apprende l’AdnKronos è questo, in estrema sintesi, il punto di caduta del vertice a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro dell’Economia Giovanni Tria e il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro.

DI MAIO – Come confermato poi da Di Maio. “La manovra non cambia né nei saldi né nella previsione della crescita, perché è nostra convinzione che è quel che serve al Paese per ripartire” ha detto il vicepremier subito dopo il Cdm. “Abbiamo detto chiaramente che ci impegnamo a mantenere il 2,4% di deficit, e il Pil all’1,5%” ma “reddito cittadinanza, riforma Fornero, soldi ai truffati dalle banche” restano. “E’ una manovra in controtendenza col passato” ma “non facciamo i furbi sul debito”. E ancora: “Non abbiamo aggiunto niente a quello che già leggete nella manovra di bilancio ma c’è l’impegno a mantenere quelli che sono i saldi indicati; quindi non facciamo i furbi sul deficit ma allo stesso tempo manteniamo gli impegni con gli italiani”.

DISMISSIONI – ”Il nostro obiettivo è tutelare i gioielli di famiglia ma allo stesso tempo di dismettere tutto quello che non serve dello stato di immobili o di tutti questi beni che sono di secondaria importanza” ha aggiunto Di Maio, uscendo da palazzo Chigi. ”Deve essere chiara una cosa – ha detto – nel programma di dismissioni non ci sono i gioielli di famiglia: stiamo parlando di immobili, di beni secondari dello Stato e sicuramente la dismissione avrà un effetto positivo per la riduzione del debito”.



LETTERA – E la novità sono proprio le dismissioni, anche immobiliari, che verranno attuate e valgono l’1% del Pil, sottolineano poi fonti della Lega dopo la fine del Cdm. Per quanto riguarda la lettera di risposta a Bruxelles, sottolineano le stesse fonti, sono confermati saldi e crescita come già previsti (2,4 deficit e 1,5 crescita).

BRUXELLES – Per le fonti del Carroccio, insomma, nessun arretramento di fronte a Bruxelles: il governo spiega le sue ragioni ma va avanti per la sua strada.

