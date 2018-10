NordEst, Uccide padre durante lite: poi si consegna a Verona. A Bassano crollo in centro: quattro feriti

Connect on Linked in

L’omicidio nella notte a Mantova, l’arresto martedì a Verona. Quattro feriti a Bassano per il crollo di un cornicione

NordEst – Un uomo, Paolo Vignali, 37 anni, è stato arrestato stamani a Verona dopo aver ucciso la scorsa notte a Mantova il padre Nicola, 62 anni.

L’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite dell’abitazione della famiglia, in piazza Virgiliana, alla presenza della madre. Il figlio – secondo quanto si è appreso – si è consegnato martedì mattina, al posto di Polizia dell’ospedale di Borgo Trento a Verona, dove è stato arrestato.

In breve

#2ottobre Gravissimo un bimbo di #Mestre #Venezia caduto dal balcone del primo piano di una palazzina. Soccorso dai sanitari del @SUEM_Veneto, è stato portato prima all'ospedale di Mestre, poi a Padova. È in prognosi riservata. Si tratterebbe di un incidente domestico pic.twitter.com/lFPKWbnEtg — Tgr Rai Veneto (@TgrVeneto) October 2, 2018

Feriti per il crollo di un cornicione – È salito a 4 feriti il bilancio del crollo della parte del tetto e di un cornicione di un edificio avvenuto nel primo pomeriggio di martedì a Bassano del Grappa (Vicenza). Il crollo si è verificato in via Matteotti, una delle strade del centro storico della cittadina, non distante dal Municipio. Sul posto i vigili del fuoco del locale distaccamento, intervenuti anche con un’autoscala, che stanno mettendo in sicurezza lo stabile. Il ferito più grave, trasportato al locale ospedale di San Bassiano, non sarebbe in pericolo di vita. La zona è stata transennata e i curiosi sono stati fatti allontanare per il pericolo di nuovi crolli. Sul posto anche la polizia locale. Il più grave risulta essere un ragazzo austriaco, in vacanza nella cittadina del Grappa, che avrebbe riportato la frattura di una gamba.

Furti in Chiesa, 3 denunciati – Tre persone sono state denunciate dai Carabinieri della stazione di Lendinara (Rovigo) perché sospettati di essere i responsabili di una serie di furti in chiese delle province di Rovigo e Verona, messi a segno nel 2016, e che avrebbero fruttato un bottino di circa 50 mila euro. Si tratta di tre cittadini romeni, G.D.C., 39 anni, I.R.S. (27) e I.C.B. (25), residenti in provincia di Pisa ma attualmente irreperibili. Il primo degli episodi risale al 5 giugno 2016, ai danni della Basilica della Madonna del Frassino di Peschiera del Garda (Verona). Seguirono, il 10 e 14 giugno, un tentato furto alla Basilica della Madonna del Pilastrello di Lendinara, quindi il 16 novembre, sempre a Peschiera. Il 3 dicembre 2016 i malviventi si sono spostati al Santuario della Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza (Treviso). Il 12 dicembre 2016 i ladri tornarono alla Madonna del Pilastrello, e infine il 15 dicembre nella Basilica di Caorle (Venezia).