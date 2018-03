Tv in lutto, È morto Fabrizio Frizzi

Connect on Linked in

E’ morto Fabrizio Frizzi. Aveva 60 anni. A dare l’annuncio è stata la famiglia del conduttore in una nota: “Grazie Fabrizio per tutto l’amore che ci hai donato”. Così la moglie Carlotta, il fratello Fabio e i familiari. Fabrizio si è spento all’ospedale Sant’Andrea di Roma in seguito ad una emorragia celebrale

Roma (Adnkronos) – Lo scorso ottobre Frizzi si era sentito male durante la registrazione di una puntata de ‘L’Eredità’. Dopo un periodo di convalescenza, il presentatore era tornato alla guida del programma di Rai1 che ha continuato a condurre fino a pochi giorni fa. Qualche tempo fa in un’intervista al settimanale ‘Gente’ aveva detto: “Combatto come un leone ogni giorno per vincere questa battaglia”.

Commozione in Rai per la scomparsa dello storico conduttore. “Con Fabrizio – si legge in una nota – se ne va un pezzo di noi, della nostra storia, del nostro quotidiano”. ”Non scompare solo un grande artista e uomo di spettacolo, con Fabrizio – prosegue – se ne va un caro amico, una persona che ci ha insegnato l’amore per il lavoro e per l’essere squadra, sempre attento e rispettoso verso il pubblico. Se ne va l’uomo dei sorrisi e degli abbracci per tutti. L’interprete straordinario del coraggio e della voglia di vivere”.

“E’ impossibile in questo momento esprimere tutto quello che la scomparsa di Fabrizio suscita in ognuno di noi – prosegue la nota – Così la Rai tutta, con la presidente Monica Maggioni e il direttore generale Mario Orfeo, può solo stringersi attorno a Carlotta e alla sua famiglia in questo momento di immenso dolore”.

Altri approfondimenti