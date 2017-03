Tutti i sensi del viaggio diventano esperienze e business alla nuova Bit a fieramilanocity

New entry, conferme e rientri nel parterre di destinazioni e operatori testimoniano il grande interesse per il nuovo concetto basato sulla segmentazione dei target. Accresce l’attrattività l’investimento sugli oltre 1.500 hosted buyer, con un mix ancora più attento di geografie, aree di interesse e tipologie di operatori, e il calendario con oltre 90 eventi di qualità

Milano – Da turisti a viaggiatori: questa la grande trasformazione del travel in questi anni, tanto da essere entrata nel linguaggio comune. Viaggiatori che non si accontentano più di “visitare”, ma vogliono immergersi nell’esperienza della destinazione con tutti i cinque sensi. Gustare i sapori, ascoltare il suono delle lingue e delle musiche, ammirare i paesaggi e osservare i dettagli dell’arte e della cultura, ma anche vivere usi e costumi come “veri” abitanti o entrare in sintonia con i luoghi nei modi più diversi, dalla camminata all’immersione, agli sport estremi. È per rispondere in modo ancora più efficace a questa evoluzione che Bit – Borsa Internazionale del Turismo si presenta in una veste totalmente rinnovata: ritorna nella sede storica di fieramilanocity, a stretto contatto con il cuore della capitale economica d’Italia, con nuove date da domenica 2 a martedì 4 aprile prossimi.

E, soprattutto, si presenta con un nuovo layout basato sulla segmentazione dei target – con le 3 macro-aree Leisure, Luxury, MICE – dove professionisti e viaggiatori potranno vivere in prima persona l’esperienza del nuovo turismo guidato dagli stili di vita. Un percorso espositivo completato da 3 aree tematiche progettate in collaborazione con esperti di ciascun settore e focalizzate su segmenti particolarmente performanti – A Bit of Taste per l’enogastronomia, I Love Wedding per il wedding tourism e Be Tech per il digitale – cui si aggiungerà un’area dedicata al turismo LGBT, altro segmento in forte crescita, con il patrocinio di ILGTA – International Gay & Lesbian Travel Association.

Un giro d’Italia all’insegna delle esperienze

Per gli amanti della vacanza nella natura, la meta più hot di quest’anno è il Sud Italia: Abruzzo e Molise, entrambe Regioni che ritornano a Bit dopo alcune edizioni, stanno diventando autentici paradisi per il cicloturismo grazie a percorsi unici tra mare e monti lungo gli antichi tratturi che toccano il Parco Nazionale della Majella e borghi di charme come Roccaraso in Abruzzo o Vastogirardi in Molise, oltre naturalmente al “piccolo Tibet” italiano, il Gran Sasso, presente in manifestazione anche con il Consorzio Gran Sasso d’Italia L’Aquila e Terre Vestine. Per un evergreen come la vacanza culturale la meta di tendenza sono le Marche: dove la meraviglia delle Città UNESCO, Urbino e Fabriano (la città della carta), si sposa nella luce unica del paesaggio con l’arte di Raffaello o Lorenzo Lotto e con le mille celebrazioni tradizionali.

E non può mancare una tappa anche in Veneto, altro atteso rientro in Bit, con il suo impressionante portfolio di città d’arte di cui tre (Venezia, Verona e Vicenza) dichiarate Patrimonio UNESCO. Per vivere in maniera più completa l’unicità della Serenissima, da non perdere le proposte del Consorzio Venezia Unica e, per uscire dai sentieri più battuti, tutte da scoprire quelle dei Lidi di Chioggia con le loro famose casette di pescatori dai colori sgargianti e tutti diversi. A Bit 2017 il Veneto sarà un must anche per i professionisti del business travel, dato che la Regione ha scelto di essere presente tanto nell’area Leisure quanto in quella MICE.

Così come la Puglia che, dopo avere scalato le classifiche delle mete leisure più ambite – anche per i matrimoni VIP – grazie al suo mix unico di natura, cultura e una felice tradizione enogastronomica, oggi si propone come destinazione in ascesa nel settore convegnistico affiancando ai poli storici come castelli, dimore storiche, ville e masserie ristrutturate in location dai paesaggi unici.

Tris d’assi per la Toscana che sarà presente nelle tre aree Leisure, Luxury e MICE. L’offerta della Regione infatti è fra le più complete in Italia: qui gli appassionati dello sport del momento, il fitwalking, possono unire storia, cultura e attività fisica camminando lungo la Via Francigena, mentre chi vuole concedersi una pausa di lusso può scegliere, per esempio, uno dei 65 wine resort di alta gamma della regione, che insistono su alcuni dei terroir più prestigiosi del mondo come il Chianti e il Montalcino.

E se l’offerta storico-artistica toscana non ha bisogno di presentazioni, sul fronte congressuale la Regione schiera 5 convention bureau e 3 poli congressuali (Firenze, Carrara e Arezzo) che, insieme alla miriade di location di charme “minori”, attirano ogni anno oltre 3 milioni di turisti business. A garanzia della qualità nella selezione del prodotto Italia, il percorso incoming di Bit 2017 avrà il patrocinio di Incoming Italia mentre tutta Bit, ha ottenuto il Patrocinio del Ministero delle attività culturali e del turismo.

Qui trovi tutte le info su BIT 2017

02 – 04 Aprile 2017 – Fieramilanocity – MiCo, Milano

Ingressi: Reception Eginardo – Reception Teodorico

ESPOSITORITutti i giorni da domenica 02 Aprile a martedì 4 Aprile dalle 8.30 alle 18.30.

OPERATORI PROFESSIONALI E PRESS Tutti i giorni dal 2 al 4 Aprile dalle 9.30 alle 18.00. Ingresso gratuito per chi si preregistra al link http://bit.fieramilano.it/it/pre-registrazione

PUBBLICOIl pubblico dei viaggiatori può accedere domenica 2 Aprile dalle 9.30 alle 18.00. Il pubblico dei viaggiatori può accedere La prevendita è online al link http://bit.fieramilano.it/it/pre-registrazione. L’Area Destination Sport sarà aperta Sabato 1 Aprile e Domenica 2 Aprile.