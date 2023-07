Simone Turra si racconta nella sua Valle: opere ed emozioni in mostra fino ad ottobre 2023 a Primiero

Inaugurazione della mostra diffusa, venerdì 7 luglio alle 17.30 al Parco Clarofonte di Fiera

Primiero (Trento) – Simone Turra, oltre che artista a 360 gradi, è scultore con trent’anni di lavoro alle spalle: piazze, palazzi, giardini, chiese e prati ospitano, per la maggior parte all’aperto, trentacinque opere in legno, marmo, bronzo, terracotta, calcestruzzo e porfido, che l’artista ha realizzato nell’arco della sua carriera. “Simone Turra vive, armoniosamente, in montagna, a Tonadico di Primiero – racconta Vittorio Sgarbi – come se avesse radici nella terra. Concepisce uomini e donne di solida presenza, che trovano nella natura il loro spazio. Turra esprime potenza nella forma, in modo semplice, diretto. Non ha bisogno di parole per essere sentito”.

L’arte di Turra è “senza tempo”

Nato a Transacqua (Trento) il 6 agosto 1969, Simone Turra, ha frequentato dal 1983 al 1988 l’Istituto d’Arte di Pozza di Fassa (Trento) e si è diplomato in scultura nel 1992 all’Accademia di Belle Arti di Brera (Milano). L’artista ha partecipato a diverse esposizioni, tra le quali: Museo Diocesano, Trento; Premio di Vasto, Chieti; Cittadella dei Musei, Cagliari; Triennale di Scultura Bad Ragartz (CH); MART, Rovereto; Centro Arte Contemporanea, Cavalese. Tra le mostre personali si ricordano quelle a: Rabalderhaus, Schwaz (A); Fondazione Mudima, Milano; Gallerie Maier, Innsbruck (A); Galleria Weber & Weber, Torino; Galleria del Carbone, Ferrara; Parco Tre Castagni, Pergine; Parco Guerrieri Gonzaga, Villa Lagarina. Alcune sue opere pubbliche si possono ammirare in: Austria, Hall in Tirol; a Tonadico (TN); Transacqua (TN); San Martino di Castrozza (TN); Sala Civica; Comunità di Valle Primiero (TN); Palazzetto dello Sport Caldonazzo (TN). Lavora come scultore a Tonadico di Primiero (Trento), dove vive con la moglie e i tre figli.



Venerdì 7 luglio 2023 alle ore 17.30 ai Giardini Clarofonte di Fiera di Primiero inaugurazione della Mostra dedicata all’artista locale.