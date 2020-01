Turista ubriaco distrugge auto a Corvara

Ritirata patente e vettura confiscata

Bolzano – Un turista serbo di 46 anni, che si era messo al volante ubriaco, è finito con la sua Bmw contro un muro a Corvara in Badia.

La vettura fortemente danneggiata si è fermata solo dopo una cinquantina di metri e il guidatore non si era neanche accorto dell’urto.

All’arrivo dei carabinieri l’uomo è risultato visibilmente alterato e infatti aveva un tasso alcolemico di 2 grammi per litro. E’ così scattato il ritiro della patente e la confisca dell’automobile.

In breve

Falso allarme incendio questa mattina alla Libera Università di Bolzano. E’ scattato l’allarme e con i megafoni è stato chiesto di evacuare l’edificio. Studenti e professori, come anche i partecipanti di un convegno sul cambiamento climatico con il meteorologo Mercalli, sono così scesi in strada. Dopo pochi minuti è arrivato il cessato allarme e le lezioni sono riprese.

Grazie alla segnalazione di un cittadino, che aveva notato due uomini con fare sospetto, i carabinieri hanno arrestato a Cortaccia due ladri in flagranza. Si erano infatti appena introdotti in un ambulatorio medico e stavano portando via oggetti di valore ed un pc portatile. I due uomini di 25 e 23 anni sono così stati arrestati. I carabinieri di Bolzano sono invece risaliti ad un ladro che aveva portato via da una sala giochi del capoluogo quasi 4 mila euro. Il 26enne di origine libanese, in un attimo di distrazione del gestore si era impossessato dei soldi in contanti. Grazie alle telecamere di sorveglianza i militari sono risaliti all’uomo che è stato denunciato. Nessuna traccia invece del denaro rubato.

A seguito delle recenti rapine, il questore di Trento, Giuseppe Garramone, ha disposto un aumento dei servizi di prevenzione, con le volanti e il Reparto prevenzione crimine, nei parchi pubblici e nelle vie limitrofe al palazzetto dello sport di via Fersina. La decisione è stata presa in questura nel corso di una riunione con tutti i dirigenti. Deciso anche un aumento da parte della Squadra mobile delle attività investigative destinate a contrastare il fenomeno dei reati contro il patrimonio, e in particolare dei furti in appartamento e delle rapine avvenute recentemente sulla collina di Trento. La Squadra mobile, a seguito dei tre arresti del 23 dicembre, è riuscita ad individuare 20 furti avvenuti in città e nella provincia di Trento e ad addebitarli alla banda arrestata alla vigilia di Natale.