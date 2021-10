Turista tedesco muore in montagna in Alto Adige. In Val di Sole soccorso 82enne caduto con la sua e-bike

Tedesco precipitato durante gita su Cima della Vista. Soccorsi anche in Val di Sole

Bolzano – La salma di un turista tedesco di 66 anni è stata recuperata questa notte sui pendii della Cima della Vista in val Pusteria. L’uomo ieri mattina era partito con la e-bike per un’escursione.

Con la bici aveva raggiunto la montagna e poi aveva scalato a piedi. Dalla vetta a 2.988 metri, informa il portale news stol.it, aveva ancora inviato una foto alla moglie. Poi più nulla. Alle 19 sono scattate le ricerche perché l’uomo non era rientrato dall’escursione. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino e i vigili del fuoco di Vandoies e Bressanone.

Durante le ricerche notturne sono anche stati utilizzati un drone ed un elicottero, come anche un cane di ricerca. Verso mezzanotte la salma è stata localizzata ai piedi della vetta. Con ogni probabilità il turista è precipitato durante la discesa.

Soccorsi in Val di Sole

Si sono concluse intorno alle 22.45 di ieri le operazioni in soccorso di un uomo del 1939 di Cogolo (Val di Pejo), il cui mancato rientro era stato denunciato dai familiari nel pomeriggio. L’uomo era uscito da solo in e-bike senza fare ritorno all’ora concordata, dando avvio alle ricerche. Ѐ stato ritrovato vivo ma ferito, a causa di una caduta dalla bicicletta, a bordo di un sentiero che collega l’abitato di Celledizzo a malga Pontevecchio in Val de la Mare, a una quota di circa 1.800 metri, verso le 20.30 di giovedì sera.

Il Coordinatore dell’Area operativa Trentino occidentale del Soccorso Alpino e Speleologico ha attivato una squadra di dieci operatori della Stazione Val di Pejo, che si sono uniti alle ricerche dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri intorno alle 19, per scandagliare i sentieri e le strade forestali che l’uomo percorreva abitualmente con l’e-bike in Val de la Mare. Intorno alle 20.30, l’uomo è stato ritrovato, cosciente ma ferito, a bordo del sentiero verso malga Pontevecchio.

Con la collaborazione dei Vigili del Fuoco, sul posto sono stati fatti arrivare medico e infermiere che hanno prestato le prime cure all’infortunato. Dopo essere stato stabilizzato, l’uomo è stato trasportato a spalla con la barella portantina per un tratto di sentiero fino alla strada dove c’era l’ambulanza. Da lì è stato trasferito al campo da calcio di Cogolo dove, nel frattempo, era atterrato l’elicottero. L’uomo è stato elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento.