Turista e ‘youtuber’ danese precipita e muore in Val Gardena mentre gira video

Caduto mentre percorreva la Forcella Pana sul Seceda: secondo alcuni amici stava girando un un video

Bolzano – Un turista danese di 22 anni è morto in val Gardena, precipitando dalla forcella Pana mentre stava girando un video. Il giovane, secondo gli amici che erano con lui era uno youtuber.

La forcella Pana è una via tra ghiaioni e rocce, a tratti esposta, ma non particolarmente difficile, sul Seceda, che divide la val Gardena e val di Funes. Secondo gli amici che erano con lui, il ragazzo sarebbe inciampato durante le riprese con il telefonino e caduto, morendo sul colpo. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso Pelikan 2, il soccorso alpino e i carabinieri. La salma è stata recuperata e portata in val Gardena, mentre agli amici è toccato il triste compito di avvisare i genitori del ragazzo morto.

In breve

Un altoatesino di 33 anni ha riportato gravi ferite in un incidente con la slackline, una fettuccia di pochi centimetri di larghezza sulla quale si cammina come un funambolo. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì nei pressi del rifugio Juac, in val Gardena, dove l’uomo aveva teso una slackline tra due alberi a circa otto metri d’altezza. Da alcuni giorni si stava allenando sul posto, ma oggi evidentemente l’autosicura non ha evitato la caduta sul suolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il soccorso alpino e l’elisoccorso Aiut Alpin Dolomites che ha trasportato l’altoatesino all’ospedale di Bolzano, dove ora è ricoverato in gravi condizioni con un politrauma.