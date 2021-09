Turista altoatesina deceduta “all’Isola delle Femmine” in Sicilia

Colta da malore in mare nel Palermitano dove era in vacanza

Bolzano – Una turista di 61 anni originaria di Bolzano, Maria Grazia Valstagni, è deceduta martedì mattina mentre faceva il bagno insieme al marito nello specchio d’acqua che si trova davanti al lido Saracen.

I primi a intervenire sono stati alcuni bagnini che, insieme al marito, hanno riportato la donna a riva per iniziare il massaggio cardiaco. E’ stata soccorsa ed è stata portata sulla battigia della spiaggia libera. Sul posto sono intervenuti medici del 118 ma per la donna purtroppo, non c’è stato nulla da fare. In zona sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi di rito.