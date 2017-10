Turismo, a Venezia imposta soggiorno diventa proporzionale: tre le categorie

Connect on Linked in

Per pernottamenti in ville e palazzi storici sale a 5 euro

NordEst – Venezia cambia la tariffazione dell’imposta di soggiorno per gli appartamenti e le abitazioni date in affitto ai turisti (le cosiddette locazioni brevi), che non sarà più fissa per ogni tipologia a 1,5 euro a notte, ma aumentata in una quota da 2 a 5 euro a seconda della classificazione dell’immobile.

Lo ha deciso la giunta comunale. “Le maggiori risorse copriranno i costi del turismo che così non graveranno sui cittadini” ha detto l’assessore al bilancio, Michele Zuin.

Dal prossimo anno gli immobili dati in affitto turistico raggruppati in tre categorie:

immobili di tipo signorile, ville e palazzi storici, che pagheranno un’imposta di soggiorno di 5 euro a notte;

quelli di tipo civile, gli immobili rurali, gli alloggi tipici, con una tariffa di 3 euro;