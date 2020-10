Turismo: Federalberghi Veneto, fatturati da -50% a -75%

Posted on

Riapre la strada di passo Rolle dopo la chiusura per pericolo valanghe Trento – E’ tornata alla normalità la viabilità in tutto il Trentino, ma sono state ore di gran lavoro per i Vigili del fuoco e per gli addetti del Servizio Gestione strade della Provincia, per piante cadute a causa della neve pesante. La situazione in Trentino […]