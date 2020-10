Turismo: Federalberghi Veneto, fatturati da -50% a -75%

Posted on

Una ragazza di 19 anni, Mariel Rudi, e’ morta a Bolzano nel vano tentativo di salvare il suo cane, caduto nelle acque di un torrente. La vicenda si e’ svolta in pochi istanti lungo le sponde della Talvera, in pieno centro cittadino. L’afghano nero e’ sfuggito alla sua padroncina, avventurandosi in acqua dove e’ annegato. […]