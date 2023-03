Turismo Trentino: approvato piano 2023 promozione e marketing

Dopo il recente provvedimento con cui è stato concesso alle APT un anticipo sui finanziamenti 2023, per un importo complessivo di 10.434.353,13 euro, pari al 50% dei finanziamenti concessi nel 2022, la Giunta provinciale interviene ancora in materia di turismo. Agli Ecomusei, 150 mila euro per le iniziative 2023-2024

Trento – Nuove ed importanti risorse per il marketing e la promozione del Trentino. Con un provvedimento proposto dall’assessore Roberto Failoni, la Giunta provinciale ha approvato il Piano triennale 2023-2025 di Trentino Marketing, limitatamente all’esercizio 2023. Ha deciso di finanziare, sulla base delle risorse attualmente disponibili sul bilancio provinciale, parte dell’annualità 2023 con euro 30.470.500,00 euro iva inclusa, di cui euro 4.270.000,00 iva inclusa con risorse già assegnate nel 2022, per un totale complessivo in termini di risorse finanziarie pari ad € 34.740.500.

La Giunta ha approvato anche l’aggiornamento della struttura organizzativa di Trentino Marketing, confermando il completamento del piano di assunzioni previsto nel corso del 2022 e autorizzando alcune modifiche e integrazioni, finalizzate a consentire alla società di svolgere al meglio le attività che le sono state assegnate con la nuova legge sulla promozione turistica provinciale (L.p.8/2020).

Col provvedimento adottato è stata inoltre approvata la composizione del nucleo tecnico di ciascuna delle Agenzie Territoriali d’Area (ATA), che hanno competenza in ambito di sviluppo del prodotto turistico interambito.

Le agenzie – prevede sempre la legge provinciale sulla promozione turistica – sono dotate di un nucleo tecnico per le attività di proposta relative alla programmazione e alle azioni per lo sviluppo dei prodotti turistici in coerenza con le indicazioni programmatiche del sistema del marketing turistico provinciale. Il nucleo è formato almeno da un rappresentante per ciascun ambito coinvolto, nominato dalle APT sulla base di specifici requisiti professionali e per una durata che garantisca la continuità delle attività, e dal responsabile d’area indicato dalla società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino.

In breve

Si è dimesso dall’incarico il sindaco di Borgo Chiese Giorgio Butterini. Il primo cittadino ha motivato la propria decisione collegandola alle difficoltà di gestire l’incarico a causa dell’eccessiva burocrazia e dei troppi impegni.Butterini rimane invece alla guida della Comunità di Valle delle Giudicarie. Al suo posto nel municipio di Borgo Chiese siederà ora la vice sindaca Alessandra Zulberti di Cimego. Il comune giudicariese andrà così a nuove elezioni nel 2024 con qualche mese d’anticipo rispetto alla scadenza naturale.

Ecomusei, 150 mila euro per le iniziative 2023-2024

A Spormaggiore la riunione della Giunta provinciale

Trasporto pubblico, a Trentino Trasporti altri finanziamenti per 16 milioni

Pnrr, 18 gli enti formativi accreditati per Gol-Garanzia Occupabilità dei Lavoratori

PNRR, la nuova governance della Provincia per l’attuazione degli interventi

Accesso al credito, 500.000 euro per sostenere l’imprenditorialità femminile

Cassa Depositi e Prestiti e Provincia, si rinnova il protocollo d’intesa

Rifiuti, approvato in via preliminare l’addendum al 5° aggiornamento Piano

Support EUSALP, prosegue l’impegno della Provincia nei progetti strategici

Formazione delle classi e assegnazione dell’organico: approvati i parametri

Bando attività di interesse generale, prorogato al 7 aprile

Coronavirus, bollettino settimanale: aggiornamento del 10 marzo 2023

Garanzia Giovani, prorogate le adesioni al 20 aprile 2023

Conclusi i Campionati Nazionali Studenteschi Sport invernali: le classifiche

Dal 12 al 15 marzo la Convention scientifica di Fondazione Telethon