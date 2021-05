Tunnel Totoga, viabilità modificata nella giornata di venerdì 7 maggio per lavori di asfaltatura dalle 8 alle 17

Per lavori di bitumatura in corso alla rotatoria del tunnel Totoga, tra Imèr e Canal San Bovo

Primiero/Vanoi (Trento) – Durante la giornata di venerdì 7 maggio, il Servizio Gestione Strade effettuerà lavori di bitumatura nei pressi della rotatoria della SS 50, nel Comune di Canal San Bovo, come già avvenuto in questi giorni, in altre zone della ss 50 a Primiero.

Per esigenze di carattere tecnico e per agevolare l’esecuzione dei lavori alla rotatoria del tunnel Totoga, è prevista la regolamentazione della circolazione.

Venerdì 7 maggio a partire dalle dalle ore 8 alle ore 17, per una durata dei lavori di un giorno, sono adottati i seguenti provvedimenti in materia di circolazione stradale.

SP 80 : dalla progress. km 0+000 alla progress. km 3+450 Istituzione di SENSO VIETATO per i veicoli in direzione Primiero e deviazione su viabilità limitrofa. Transito consentito nella normale corsia di marcia in direzione Canal San Bovo. Sono esclusi dal presente provvedimento i mezzi di soccorso e di trasporto pubblico.