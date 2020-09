Tunnel Pala rossa, sindaco Sovramonte sollecita Zaia

Il sindaco di Sovramonte sollecita un intervento urgente

Belluno/Trento – La Regione Veneto intervenga quanto prima con i 3 milioni di euro di cofinanziamento che mancano per far finalmente partire i lavori della galleria della Pala Rossa, già ampiamente finanziata dal Trentino e che doveva partire già nel 2018.

A pochi giorni dal voto è Federico Dalla Torre, sindaco di Sovramonte, a chiamare in causa il presidente regionale Zaia per chiedere ‘un intervento risolutivo’, ovvero l’assegno da 3 milioni della quota veneta, da sommare ai 9 milioni messi dalla Provincia autonoma di Trento e agli 8 milioni dei Fondi dei Comuni confinanti.

Soldi ‘indispensabili per la realizzazione della galleria Pala Rossa’, scrive Dalla Torre a Zaia e al presidente trentino Fugatti, ‘il cui progetto, dal dicembre 2018, mi risulta in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per procedere con l’appalto’.