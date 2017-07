Tunnel Brennero, Germania in ritardo sulle tratte d’accesso

Connect on Linked in

La Germania è in forte ritardo per quanto riguarda la realizzazione delle tratte d’accesso del tunnel del Brennero

Bolzano – Secondo la testata quotidiana – Tiroler Tageszeitung – in Baviera le tratte d’accesso non saranno pronte prima del 2037, ovvero solo dieci anni dopo l’inaugurazione della galleria. Come dice il presidente Bbt Konrad Bergmeister al giornale, sono stati scavati già una settantina di chilometri di galleria.

Mentre Roma questa primavera ha già stanziato 1,6 miliardi di euro per la tratta d’accesso in Italia tra Fortezza e Ponte Gardena, in Germania l’iter per l’individuazione del percorso è fermo dopo proteste di una ventina di comuni bavaresi.

Il Tirolo teme perciò che in Baviera si possa creare una sorta di collo di bottiglia del mega-progetto ferroviario di dieci miliardi di euro e chiede a Vienna di aumentare la pressione su Berlino.