Tunnel Brennero, 70% lotto meridionale

Posted on

La polizia ha arrestato sette magrebini, in gran parte clandestini, considerati i massimi grossisti di eroina a Trento. Il blitz e’ stato condotto in via Guardini dove e’ stato individuato un appartamento che serviva, secondo gli inquirenti, da centro di smistamento della droga, che veniva divisa in dosi e consegnata ai piccoli spacciatori. Nel corso […]