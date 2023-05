Tunnel Arsiè, chiusura notturna prosegue fino al primo giugno 2023

Il cantiere che sta interessando le gallerie Brenta e San Vito, che collegano il Feltrino alla Valsugana richiede ancora qualche settimana di lavori. Deviazione sulle “scale di Primolano”

NordEst – Brutte notizie per i molti pendolari fra Trentino e Bellunese. Per consentire il proseguimento della manutenzione degli impianti tecnologici e di sicurezza viene prolungata la chiusura temporanea notturna della galleria nella sola direzione in ingresso al Feltrino.

Al fine di contenere il più possibile i disagi al traffico la limitazione sarà attiva nella sola fascia notturna dalle 21 alle 6 da lunedì 8 maggio fino a giovedì 1 giugno.

Durante la chiusura la circolazione in direzione Feltre/Belluno potrà percorrere la Sr50 Bis (vecchia strada nazionale per Belluno) passando per le scale di Primolano/Fastro per poi reimmettersi sulla statale 50 Bis/Var al km 5,200 all’altezza dell’area artigianale di Arsiè. Una deviazione che allunga i tempi di percorrenza con notevoli disagi che dovrebbero terminare entro l’estate.