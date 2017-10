Tuffi: Tania Cagnotto, ritorno? se la Dallapè insiste… Trentin ancora numero uno

Connect on Linked in

Ex azzurre a Gardaland, relax e divertimento sognando Tokyo 2020. Grande vittoria per il ciclista Trentin

Trento – Tania Cagnotto e Francesco Dallapè di nuovo insieme come sul podio olimpico dei tuffi sincro di Rio? La 32enne ‘figlia d’arte’, oggi in visita da testimonial a Gardaland assieme all’ex compagna e le rispettive famiglie, non lo esclude. A una domanda in prospettiva Tokyo 2020, la Cagnotto, che ora è in dolce attesa, ha infatti risposto così: “. “Francesca sa essere molto insistente quando si mette in testa una cosa. Se lei insiste tanto potrei anche ricascarci”.

In attesa di eventuali sviluppi, le due campionesse si sono godute una giornata all’insegna del relax nel parco divertimenti. Francesca Dallapè, memore delle emozioni delle grandi altezze, è salita a bordo delle attrazioni più adrenaliniche e si è cimentata in un tuffo da 42 metri di altezza a bordo di Oblivion-The Black Hole, il dive-coaster a caduta in picchiata verticale del Parco.

Tania Cagnotto, invece, si è concessa momenti più rilassanti a bordo delle attrazioni di Fantasy Kingdom e della vicina Giostra Cavalli.

Ciclismo: Trentin vince la Parigi-Tours

Matteo Trentin ha vinto l’edizione n.111 della Parigi-Tours battendo allo sprint i compagni di fuga Soeren Andersen, danese del Team Sunweb, e Niki Terpstra, olandese suo compagno di squadra nella Quick Step Floors. Per Trentin, quarto nella prova in linea dell’ultimo Mondiale, si tratta dell’ennesimo successo dopo le quattro tappe conquistate alla Vuelta.