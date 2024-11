Elezioni Usa 2024, Vince Trump: “Fermerò le guerre”. Harris e Biden in silenzio: notte amara

NordEst (Adnkronos) – Donald Trump ha vinto le elezioni americane 2024 ed è stato eletto presidente degli Stati Uniti. E’ la proiezione di Fox News. “Stanotte abbiamo fatto la storia”, ha detto dal palco a Palm Beach, da cui ha ringraziato i sostenitori, rivolgendosi a “migliaia di amici in questo movimento incredibile”. Con lui la sua famiglia e il running mate JD Vance.

Il 78enne sarà il 47esimomo presidente degli Stati Uniti, il secondo nella storia a ottenere un secondo mandato non consecutivo. Il primo era stato Grover Cleveland, 22esimo e 24esimo presidente, tra il 1885 e il 1889 e poi tra il 1893 e il 1897. “Faremo guarire il Paese. Il Paese ha bisogno di aiuto, aggiusteremo tutto”, ha aggiunto sottolineando: “ Questa sarà l’età dell’oro in America , ci permetterà di renderla di nuovo grande”.

Il tycoon ha conquistato la vittoria grazie ai successi in Wisconsin e Pennsylvania. E’ quanto indicano le proiezioni di Fox News, secondo cui il candidato repubblicano ha raggiunto finora 277 grandi elettori, sette in più dei 270 a cui era fissato il quorum per la Casa Bianca. Trump ha vinto in almeno due dei tre Stati del cosiddetto Blue wall, conquistando i 10 grandi elettori del Wisconsin e i 19 della Pennsylvania. Dopo Fox news, anche la Cnn ha dato la Pennyslvania e i suoi 19 voti elettorali a Trump.

Dove vince Trump

Trump ha vinto dunque la Pennsylvania e i suoi 19 voti elettorali sia secondo Fox news che secondo la Cnn. Oltre a North Carolina e Georgia, come ampiamente previsto, si è imposto anche in Kentucky secondo le proiezioni Cnn aggiudicandosi gli 8 grandi elettori in palio. Il candidato repubblicano ha conquistato anche l’Indiana e i suoi 11 grandi elettori e ha vinto in West Virginia (4 grandi elettori).

Secondo la proiezione di Fox News, Trump ha vinto anche in South Carolina (9 grandi elettori), e si è aggiudicato la Florida e i suoi 30 voti elettorali, stando alle proiezioni della Cnn. Il candidato repubblicano ha vinto inoltre in Alabama, Oklahoma, Missouri e Tennessee, per un totale di 37 voti elettorali, secondo le proiezioni della Cnn, e conquistato l’Arkansas e i suoi 6 voti elettorali, in base alle proiezioni della Cnn.

Trump ha vinto anche in Texas, che ha 40 voti elettorali, in Nord e Sud Dakota e Wyoming, ognuno dei quali ha 3 voti, in base alle proiezioni della Cnn, e conquistato l’Ohio e i suoi 17 voti elettorali, stando alle proiezioni dell’Associated Press.