Truffe online, Finti regali di Google che non ne sa nulla. La bufala del Samsung Galaxy S10 in dono, l’allerta della Polizia Postale

L’invito è a prestare la massima attenzione alle truffe in rete

NordEst – Tutti vorrebbero ricevere in regalo l’ultimo smartphone di grido. Ma nessuno regala nulla per nulla, neanche il colosso del web, Google.

Ecco perché bisogna prestare la massima attenzione ai tentativi di truffa che ci pervengono attraverso innocui, ma solo in apparenza, messaggini che c’invitano a cliccare su un link per ricevere gratis addirittura un costosissimo Samsung Galaxy S10, ma che in realtà sono pericolosissimi “specchietti per le allodole” di hacker e truffatori telematici.