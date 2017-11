Truffe anziani: si finge avvocato e porta via gioielli

Connect on Linked in

Se li fa consegnare con pretesto cauzione per figlio arrestato

Rovereto – Si è finto un avvocato ed è riuscito a farsi consegnare da un’anziana di Rovereto gioielli per circa 2.500 euro. Il pretesto è stato quello di pagare la cauzione per il figlio di lei, coinvolto in un incidente e per questo in stato di fermo in una caserma dei carabinieri. Si tratta di un uomo di 42 anni, napoletano e residente nel pistoiese, che i carabinieri di Rovereto hanno individuato in flagranza e arrestato mercoledì mattina.

L’hanno trovato grazie al fatto che una serie di anziani aveva allertato il 112 raccontando di avere ricevuto una telefonata sospetta: quella a proposito del figlio trattenuto in caserma in seguito a un incidente.

I carabinieri allora hanno iniziato a pattugliare la città e a sentire ciascuno di quelli che aveva segnalato la chiamata per raccogliere indizi. Verso le 12 una pattuglia ha notato un’anziana che parlava dalla finestra a un uomo in strada, che si allontanava con molta fretta. In un borsello nascondeva i gioielli appena consegnati dall’anziana.