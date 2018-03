Truffe ad anziani a NordEst per 100mila euro, 2 arresti

Connect on Linked in

Coppia campana agiva in tutta Italia, oltre 30 i casi

NordEst – Due campani sono stati arrestati dai carabinieri di Bassano del Grappa per una serie di truffe ad anziani di tutta Italia che hanno portato ad un bottino di oltre 100 mila euro. Più di 30 i casi di cui i militari dell’Arma si sono occupati e che hanno visto i due indagati agire con la tecnica dei falsi avvocati su casi di incidenti stradali che vedevano il coinvolgimento di parenti delle vittime truffate in Veneto, Marche, Lombardia, Emilia Romagna e in altre regioni tra l’ottobre 2017 e oggi.

Uno degli indagati è stato bloccato in Puglia mentre stava mettendo a segno un altro colpo. L’indagine è iniziata lo scorso anno dopo che l’Arma bassanese aveva ricevuto varie denunce da anziani della zona.

In breve

La Finanza ha posto sotto sequestro beni per oltre 360 mila euro ad una società edile – Nell’ambito di un’indagine su irregolarità dei lavori all’ impianto fotovoltaico della palestra comunale di Noventa Vicentina. Tre gli indagati. L’indagine è relativa alla gara di appalto per la realizzazione della palestra comunale di Noventa, con la quale il Comune aveva aggiudicato i lavori di costruzione della palestra alla società edile,prevedendo espressamente che l’impianto fotovoltaico avrebbe dovuto essere completato entro il 2010, ultima data utile per l’ottenimento da parte del Comune di Noventa dell’agevolazione finanziaria.La società ha attestato l’ultimazione dei lavori in tempo utile per evitare l’esborso delle penali. I finanzieri hanno accertato l’irregolarità nella certificazione della conclusione dei lavori individuando anche come parte dei materiali fossero arrivati in cantiere con una tempistica assolutamente non compatibile con la certificazione prodotta.