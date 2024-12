Truffa nell’acquisto di un’auto, denunciato un 25enne calabrese

L’acquirente ha versato la caparra ma non ha mai visto l’auto

Bolzano – I Carabinieri della Stazione di Selva di Val Gardena hanno deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria, un 25enne di origine calabrese a seguito della denuncia di un residente che ha versato un acconto di 1.500 euro per l’acquisto di un’autovettura mai ricevuta. Il fatto – comunica l’Arma – si è verificato nelle scorse settimane, quando la vittima, dopo aver visionato un annuncio su internet, ha contattato un uomo, presentatosi come venditore di automobili. Dopo la trattativa, l’acquirente ha concordato l’acquisto di un veicolo e ha versato la somma di 1.500 euro come caparra.

L’incontro per la consegna del mezzo, però, non si è mai concretizzato. Il venditore non si è presentato all’appuntamento e, successivamente, è risultato irreperibile. Ogni tentativo da parte della vittima di mettersi in contatto con lui è stato vano. A quel punto, l’uomo ha sporto denuncia presso i Carabinieri di Selva di Val Gardena. Le Forze dell’Ordine invitano la cittadinanza a prestare particolare attenzione quando si effettuano acquisti online o tramite annunci, raccomandando di evitare di versare somme di denaro in anticipo prima di avere avuto la certezza della veridicità dell’offerta e della serietà del venditore.

In breve

