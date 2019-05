Truffa circoncisione a Bolzano: arrestato un medico

Connect on Linked in

Ai domiciliari medico trentino dipendente di un ospedale pubblico altoatesino

Bolzano/Trento – Un chirurgo di un ospedale pubblico altoatesino è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di aver effettuato diverse operazioni di circoncisione rituale.

I carabinieri del Nas di Trento hanno notificato l’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Gip di Bolzano, nei confronti del medico, indagato poiché ritenuto responsabile dei reati di peculato, falsità ideologica e truffa aggravata in danni del Servizio sanitario dello Provincia autonoma di Bolzano.

Le indagini, coordinate dalla procura, hanno permesso di accertare che il dirigente medico, a partire dal 2015, ha eseguito (non sostenute dal Ssp, ma eseguibili solo con ricovero in Day Surgery ed oneri a carico del paziente per un contributo di 897,00 euro), pratiche condotte su minori, attestando falsamente che l’intervento chirurgico fosse necessario a seguito di diagnosi di “fimosi serrata” ovvero “prepuzio esuberante e fimosi”, facendosi consegnare arbitrariamente 300 euro per paziente.

In breve

Paura nella notte in via Gramsci a Trento. Le fiamme in un garage hanno costretto ad evacuare 40 famiglie. Sull’origine indaga la polizia

Prova lo spray al peperoncino ma crea il panico al centro commerciale (TGR)

La signora aveva appena acquistato lo spray urticante. Lo ha testato nei corridoi del centro commerciale. Evidentemente funziona. In esclusiva le immagini immortalate dalle telecamere di sorveglianza del centro commerciale di Perginehttps://t.co/nUtZ5KfmtR — Tgr Rai Trentino (@TgrRaiTrentino) May 17, 2019

150 anziani ogni 100 giovani in Trentino. In Trentino ci sono 150 anziani ogni 100 giovani (nel 1986 erano 86): in tre lustri, l’età media è salita di 3 anni. I nati si sono ridotti di quasi un quinto (-18%), gli ultra 80enni sono quasi raddoppiati (+89%) e, a breve, celibi e nubili supereranno le coppie. Sono solo alcuni dei dati contenuti in “Crescere in Trentino. Rapporto biennale sullo stato di attuazione del sistema integrato delle politiche giovanili”, approvato dalla Giunta. L’allarme demografico riguarda lo squilibrio tra le generazioni con la drastica riduzione dei giovani. A inizio 2018 in Trentino risiedevano 94.978 minorenni, il 17,6% della popolazione. Mentre i 17enni erano 5.666, i bambini sotto l’anno erano solo 4.468: una differenza in negativo di 1.198 individui, segno di una continua contrazione delle nuove generazioni. Infatti, nel 2010 in Trentino sono nati 5.454 bambini; nel 2017 4.495: quasi un quinto in meno (-18%). All’opposto, la popolazione anziana è in forte aumento.