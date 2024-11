Trovato morto un anziano scomparso in val Gardena

L’ottantenne è precipitato durante un’escursione

Bolzano – E’stato trovato morto ai piedi di un pendio un ottantenne del posto che da ieri risultava disperso in val Gardena.David Demetz ieri pomeriggio non aveva fatto rientro a casa ad Ortisei dopo un’escursione in zona. Le ricerche erano iniziate domenica in serata. Lunedì mattina il corpo ormai senza vita è stato avvistato in zona Gran Roa. La salma è stata recuperata dell’elisoccorso Pelikan 2 con l’ausilio del Soccorso alpino. Sul posto sono anche intervenuti la Guardia di finanza e i carabinieri.